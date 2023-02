Super Bowl 2023 prize money: Les primes à gagner pour les Eagles et les Chiefs

Les joueurs des Chiefs de Kansas City comme ceux des Eagles de Philadelphie recevront une prime pour leur présence au Super Bowl 2023. Ne reste qu’à en connaître le montant pour chacun.

C’est l’ultime rendez-vous de la saison de NFL, celui qui concentre l’intérêt de toute une nation nord-américaine et plus largement fédère des centaines de millions de téléspectateurs, dans le monde. Le Super Bowl 2023 oppose cette nuit de dimanche à lundi en France, les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie. L’enjeu est le titre suprême pour les deux équipes, il est aussi financier pour les joueurs sur le terrain.

Des primes pour tous les joueurs du Super Bowl 2023

Car en plus des salaires perçus tout au long de la saison, chacun pourra prétendre à une prime, en fonction du résultat final. Le prize money est en effet le même entre chaque joueur, il diffère de la formation vainqueur et de celle qui s’inclinera. Formulé plus clairement, les lauréats de ce Super Bowl 2023 gagneront 157 000 dollars (147 000 euros), contre 150 000 dollars, il y a un an pour le même événement. Les battus, pour leur part, se consoleront avec 82 000 dollars (78 000 €), soit 7 000 dollars de plus, d’une saison à l’autre.

Il y a 45 ans, la prime des vainqueurs était de 18 000 dollars

Il y a quarante cinq ans, à l’introduction des primes en 1978, le bonus promis aux membres de la franchise vainqueur du Super Bowl était de 18 000 dollars, soit l’équivalence à l’inflation, des 82 000 dollars de l’équipe défaite.