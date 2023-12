Stade Rennais: Une addition de 1 000€ de burgers à Clermont

Près d’un millier d’euros dépensés par les joueurs du Stade Rennais en burgers à Clermont.

Comme le Racing 92 quelques jours avant au McDonald de la même capitale de l’Auvergne, le Stade Rennais a succombé aux charmes du fast-food diététique clermontois So Diet. Comme le rapporte la marque sur les réseaux sociaux et détaillé dans un sujet du journal La Montagne, les Rouge et Noir ont commandé une soixantaine de burgers pour l’après-match de la victoire contre Clermont, mercredi soir.

Le Stade Rennais célèbre sa victoire à Clermont avec des Burgers

La commande a été passée par le nutritionniste du club breton, qui souhaitait proposer une alternative plus saine au fast-food traditionnel. Les burgers de So Diet sont préparés avec des ingrédients annoncés, moins gras et moins caloriques. La note elle est salée, puisqu’elle s’est élevée à près de 1 000 euros, pour une cinquantaine de burgers servis au staff et aux joueurs du collectif breton, venu à Clermont dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 (victoire 1-3 du Stade Rennais).

Les joueurs bretons livrés directement au stade

« Le @staderennaisfc nous a passé une commande pour tous les joueurs après leur match contre Clermont ! Ils ont A-DO-RÉ !! En même temps quoi de mieux qu’un bon Sodiet pour se régaler en mode pornfood mais de façon saine et diet !! », est-il écrit sur le compte Instagram du groupe, accompagné d’une séquence vidéo de la soirée, depuis la confection des burgers jusqu’à leur livraison directement au stade Gabriel-Montpied.