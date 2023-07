Stade Rennais: Nouveau club et nouveau bolide pour Enzo Le Fée

Une Audi RS 3-R ABT pour couvrir sans contrainte la distance entre Lorient et Rennes. – @pieromsmotors/instagram

C’est une progression dans sa jeune carrière, mais un transfert court en distance pour Enzo Le Fée, qui vient de quitter le Morbihan et la ville de Lorient où il est né et a évolué toutes ces années, pour le chef lieu de la Bretagne et son club du Stade Rennais. Nouvelle équipe, nouvelle destinée sportive et pour accompagner ces changements, le jeune homme de 23 ans a reçu les clés d’un nouveau bolide, pour faire plus aisément et quand lui prendra l’envie, les quelques 150 kilomètres qui séparent les deux villes.

Du FC Lorient au Stade Rennais Enzo Le Féé n’a pas déménagé loin

Tel que raconté en story instagram par Pierre Visciglia, il vient de recevoir de MS Motors une Audi de couleur grise. Un modèle assez inédit puisque elle est une RS 3-R ABT ; comprendre une Audi RS3 Sportback revisitée et musclée par le préparateur allemand ABT Sportsline. C’est une version produite en série limitée à 200 exemplaires dont le premier, appartiendrait au milieu de terrain, qui fut l’une des belles révélations de la dernière saison de Ligue 1.

Une version quasi unique et musclée de la RS 3 du constructeur Audi

Après transformation, l’Audi RS 3-R ABT développe 100 chevaux de plus pour atteindre les 500. Ainsi configurée, elle peut avaler le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et taquiner les 300 km/h en vitesse de pointe. Des qualités athlétiques qui ne sont pas sans rappeler celles de son véloce propriétaire sur les terrains de football.