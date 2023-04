Stade Rennais, mercato: Les Rennais qui valent plus cher qu’au début de saison

La découverte Désiré Doué est l’une des plus fortes valorisations, du Stade Rennais, mais plus largement en Ligue 1.

Auteur d’une bonne première partie de saison, le Stade Rennais marque le pas depuis l’après Coupe du Monde. Les hommes de Bruno Génésio sont désormais loin du podium et se battent davantage pour la cinquième place au classement. Malgré leur exercice 2022-2023 sinueux, certains joueurs rennais valent plus cher sur le mercato qu’au début de saison, comme le montre les chiffres de Transfermarkt.

Désiré Doué, joueur du Stade Rennais dont la valeur marchande a le plus augmenté

À tout juste 17 ans, Désiré Doué est la nouvelle révélation du Stade Rennais. Formé par le club breton, la pépite a brillé lors du début d’exercice, avant de connaître un passage à vide, assez logique pour son jeune âge. Ses performances lui ont permis d’être le joueur rennais qui a connu la plus grosse progression. Sa valorisation sur le marché des transferts a augmenté de 3650%, passant ainsi d’une valeur marchande de 400 000 euros à 15 millions d’euros.

Martin Terrier est le joueur le plus cher de l’effectif du Stade Rennais

C’est peut être le tournant de la saison du Stade Rennais. Le 2 janvier 2023 face à l’OGC Nice, Martin Terrier, atout offensif numéro un du club breton, est victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 16 matchs de Ligue 1, son absence a contribué à la baisse de régime des hommes de Bruno Génésio. Estimé à 35 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Terrier est le joueur de l’effectif qui possède la plus grande valeur marchande, à égalité avec Amine Gouiri, qui contrairement à l’ancien pensionnaire du RC Strasbourg ne fait pas partie des 13 joueurs qui valent plus chers sur le mercato qu’au début de saison.

Les Rennais qui valent plus cher qu’au début de saison

1. Désiré Doué = +3650% à 15 M€

2. Ibrahim Salah = +1400% à 3M€

3. Jeanuël Belocian = +700% à 4 M€

4. Lesley Ugochukwu = +166,67% à 8 M€

5. Christopher Wooh = +100% à 6 M€

6. Adrien Truffert = +50% à 18 M€

7. Guéla Doué = +50% à 300 000 €

8. Martin Terrier = +40% à 35 M€

9. Arnaud Kalimuendo = +38,89% à 25 M€

10. Arthur Theate = +33,33% à 20 M€

11. Lorenz Assignon = +33,33% à 4 M€

12. Dogan Alemdar = +14,29% à 4 M€

13. Baptiste Santamaria = +7,14% à 15 M€