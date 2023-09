Stade Rennais: Le site officiel fait peau neuve

Le Stade Rennais a repensé son site officiel, pour offrir une meilleure expérience à ses fans.

Le site officiel du Stade Rennais a été repensé pour offrir une expérience utilisateur améliorée. En collaboration avec l’agence rennaise Addviso, la nouvelle refonte change son ergonomie, avec une navigation qui vise à accéder rapidement aux dernières actualités, vidéos, résultats et statistiques.

Une refonte en profondeur du site officiel du Stade Rennais

Le site est compatible avec tous les appareils mobiles grâce à une version responsive, une Progressive Web App (PWA) et une application mobile. Les supporters peuvent suivre l’actualité du club en direct grâce à un système de notifications. De nouvelles fonctionnalités sont également introduites, notamment un Match Center pour suivre les matchs en direct avec des commentaires en temps réel, des statistiques, des photos, et plus encore.

Les statistiques des joueurs et des matchs sont disponibles en temps réel grâce à l’intégration de l’API Opta. Le site continuera d’évoluer avec des fonctionnalités à venir telles que le mode éco et le dark mode pour améliorer encore l’expérience utilisateur.