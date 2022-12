Stade Rennais: La valorisation de Dogan Alemdar flambe sur ce mercato

Selon le CIES, le gardien du Stade Rennais, Dogan Alemdar est l’un des plus prometteurs de sa génération.

Ce mois-ci, à quelques jours de l’ouverture du mercato, le Centre International d’étude du sport (CIES) publie un rapport de détection sur les promesses de moins de 21 ans dans le monde. Sur les 200 joueurs suivis, le CIES retient les 10 meilleurs joueurs à chaque poste. S’agissant de celui de gardien de but, on retrouve le portier Dogan Alemdar, évoluant au Stade Rennais. Il est le seul joueur à ce poste évoluant en Ligue 1 à figurer dans ce classement.

Dogan Alemdar, une valorisation jusqu’à 20 millions d’euros

Arrivé au Stade Rennais en août 2021 pour 3,5 millions d’euros en provenance de Kayserispor, Dogan Alemdar, sous contrat avec le club breton jusqu’en 2026, est peut être l’un des futurs meilleurs joueurs à son poste. À seulement 20 ans, il est déjà considéré comme un très grand espoir en Turquie, et comme le 8ème gardien le plus prometteur de sa génération par le CIES, qui le valorise jusqu’à 20 millions d’euros. En l’espace d’une année, sa valorisation a quasiment doublé. En effet, l’année dernière, cette même plateforme spécialisée l’estimait à 10,5 millions d’euros.

Une progression dans la hiérarchie des gardiens de but

Une progression qui s’explique notamment par les performances du joueur ces derniers mois. Actuellement barré par Steve Mandanda, le jeune espoir de 20 ans a déjà fait son trou à Rennes. Arrivé en août 2021 comme numéro 3 dans la hiérarchie, derrière Alfred Gomis et Romain Salin, il a vite pris du galon. L’année dernière, à la même époque, il était même question d’un prêt à Galatasaray pour bénéficier de plus de temps de jeu. Chose à laquelle, le Stade Rennais s’est opposé. Une bonne décision, puisque quelques semaines plus tard, Alemdar est passé, de manière provisoire, numéro 1, profitant notamment du départ à la CAN de Gomis et d’une blessure au mollet de Salin. En seulement quelques matchs, il a pu confirmer tous les espoirs placés en lui et justifier son statut de futur grand.