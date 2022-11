Stade Rennais: Combien vaut la pépite Désiré Doué sur le mercato ?

Désiré Doué s’est inscrit dans la longueur avec le Stade Rennais qui l’a formé.

Il n’a même pas encore atteint l’âge de la majorité, mais déjà il a le regard des projecteurs braqués sur lui. Le bien nommé Désiré Doué est la révélation du début de saison du Stade Rennais et tout va très vite pour lui : en avril de cette année, il signe un premier contrat professionnel. Ce 2 novembre, le milieu de terrain a été prolongé d’une saison supplémentaire.

Désiré Doué, le précoce milieu du Stade Rennais

Et à cette occasion, sa cote sur le marché des transferts a grimpé. Comme toujours, avec de si jeunes profils en éclosion, elle demeure plus incertaine, à l’exemple rennais et récent de Mathys Tel pour qui le Bayern a payé 20 millions d’euros, hors bonus. Désiré Doué n’en vaut pas tant, ni pour Transfermarkt, ni pour l’Observatoire du football (CIES). Et d’ailleurs, d’une estimation à l’autre, la valorisation du natif d’Angers évolue du simple au double, de 15 millions d’euros donnés par la plateforme allemande et moins de la moitié, du côté du CIES.

Une valorisation sur le mercato qui explose soudainement

Il valait 400 000 euros, sur Transfermarkt au début de saison et le CIES ne s’était pas encore penché sur son profil, trop précoce. Désiré Doué s’est engagé jusqu’en juin 2025, avec le Stade Rennais qui l’a formé. « Jouer pour son club formateur, c’est quelque chose de particulier. Aujourd’hui, c’est une étape supplémentaire pour Désiré. Il a su exprimer ses qualités depuis le début de la saison. Il a fait des choses assez extraordinaires mais il faut rester mesuré, attentif et accompagner sa progression. Au-delà de son talent, il est à l’écoute, généreux, il travaille énormément avec une grande détermination et une grande ambition. Comme tout jeune joueur, il a encore des choses à travailler, mais à partir du moment où il reste comme il est actuellement, il y arrivera », disait Florian Maurice, à la prolongation du joueur. Le jeune homme est à bonne école au Stade Rennais, ou d’autres de son profil ont également éclot avec brio, avant lui.