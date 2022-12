Stade Rennais: Combien vaut désormais Lovro Majer sur le mercato ?

Comme la Croatie dans son Mondial, Lovro Majer se bonifie dans le temps avec le Stade Rennais.

Arrivé au Stade Rennais en août 2021, en provenance du Dinamo Zagreb, Lovro Majer s’est imposé comme l’un des joueurs incontournables de l’effectif de Bruno Génésio. Lors de sa première saison en Bretagne, le milieu croate a inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives en 29 matchs de Ligue 1. Une saison plus que convaincante.

Majer intéresse l’Atletico de Madrid

Pour s’attacher les services de Lovro Majer, Rennes a cassé sa tirelire et déboursé pas moins de 12 millions d’euros, plus 3 de bonus. Des millions bien dépensés, si l’on en croit Transfermarkt. En effet, le site spécialisé estime que la valeur de Majer s’élève désormais à 22 millions d’euros. Elle est supérieure encore (jusqu’à 35 M€), pour l’Observatoire du football. Ses performances suscitent les convoitises des clubs européens. Selon l’Equipe, le joueur, qui a prolongé récemment son contrat et désormais lié aux Rouge et Noir jusqu’en juin 2027, figurait sur les tablettes de l’Atletico de Madrid lors du dernier mercato estival.

Lovro Majer attend son heure en sélection

Titulaire au Stade Rennais, le natif de Zagreb doit encore attendre pour devenir un élément incontournable avec la Croatie. En concurrence avec des milieux de terrain de classe mondiale tels que Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic, le joueur de 24 ans ne peut pas encore prétendre à une place au sein du onze titulaire du sélectionneur, Zlatko Dalic. Lors du Mondial 2022, Majer était l’un des premiers joueurs croates à entrer en jeu.