Stade Rennais: Combien vaut désormais Arnaud Kalimuendo sur le mercato ?

Arnaud Kalimuendo a définitivement quitté le PSG l’été dernier, pour rejoindre le Stade Rennais.

Arrivé lors du dernier mercato estival au Stade Rennais en provenance du Paris Saint Germain, pour 25 millions d’euros, bonus compris, Arnaud Kalimuendo confirme les attentes placées en lui lors du début de saison. Avec 3 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées en Ligue 1, l’attaquant du Stade Rennais s’impose d’ores et déjà comme l’un des éléments les plus importants du 11 de Bruno Génésio. Après seulement quelques mois, le bilan est positif.

Arnaud Kalimuendo, un attaquant très prometteur

Arrivé en août dernier à Rennes, Arnaud Kalimuendo n’a pas tardé à confirmer qu’il est bel et bien un joueur sur qui on peut compter. Des performances qui lui permettent d’être valorisé à 25 millions d’euros par Transfermarkt. Même son de cloche, tout pile, pour le Centre International d’étude du sport (CIES). Outre cette valorisation, un rapport de détection sur les promesses de moins de 21 ans dans le monde, publié par le CIES, considère Kalimuendo comme le cinquième « avant-centre orienté tir » le plus prometteur du moment.

Le troisième plus gros transfert de l’histoire du Stade Rennais

À tout juste 20 ans, le joueur formé au PSG, sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2027, a dû assumer bien plus qu’un statut de titulaire. En effet, recruté par le club breton pour 25 millions d’euros, bonus compris, Kalimuendo se place à la troisième place dans la hiérarchie des joueurs les plus chers de l’histoire des Rouge et Noir. Derrière l’ailier belge Jeremy Doku (26 millions) et Amine Gouiri (28 millions). Malgré cette pression, l’attaquant répond aux attentes. De bon augure pour la suite de la saison.