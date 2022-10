Stade Rennais: Ce que la Ligue Europa rapporte au collectif breton

Martin Terrier et les Rennais sont en route pour la qualification.

Biens parts pour se qualifier les joueurs du Stade Rennais, après leur succès 1-0, ce jeudi soir face au dynamo Kiev. Avec dix points au compteur, ils ont au moins la certitude de disputer les barrages de la Ligue Europa. Pour ainsi viser les huitièmes de finale qui paieraient 1,2 millions d’euros de plus. Et encore 500 000, si les Bretons achèvent la phase de groupes premiers (ils sont présentement deuxième derrière Fenerbahçe).

Un troisième succès du Stade Rennais en Ligue Europa

Avant cela, le collectif de Bruno Génésio a déjà fait le plein. Ses trois succès en poules rapportent trois fois 630 000 euros (1,89 M€), son nul, 210 000 euros. A cela s’ajoute le bonus commun à toutes les équipes engagées dans cette phase finale du tournoi ; il est de 3,63 millions d’euros. Et encore la part dite du classement au coefficient, des performances européennes sur dix ans révolus. En Ligue Europa, une part vaut 132 euros. Au Stade Rennais, cela rapporte, 1,98 millions d’euros.

Au moins 7,71 M€ garantis pour le club breton

Cumulés, tous ces bonus valent aux Rouges et Noirs de prétendre à 7,71 millions d’euros garantis, de la campagne 2022-2023 de Ligue Europa. Ceci est le minimum certains, alors que s’ajouteront en fin de parcours, les droits de l’audiovisuel en plus. Les clubs français étant a minima trois à la disputer (Monaco etNantes en plus, et hors possibilité d’un autre reversé de la Ligue des champions), la part sera un peu moindre à partager.