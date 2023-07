Stade de Reims: Le bleu maillot extérieur dévoilé

Hommage aux « pionnières » du football féminin du club pour le maillot extérieur du Stade de Reims.

Le Stade de Reims a dévoilé son maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Ce maillot, de couleur bleue, rend hommage aux « pionnières », l’équipe féminine du club qui a été créée en 1969. Le maillot bleu est une référence à la tunique que portaient les féminines lors de leur première saison, en 1972-1973.

Du bleu sur le maillot extérieur du Stade de Reims

Le col et les bouts des manches du maillot sont ornés d’un assortiment tricolore, faisant écho aux liserés retrouvés sur le torse. Tout comme la tenue domicile, le dos du maillot est conçu pour mettre en valeur les noms et numéros des joueurs et joueuses du Stade de Reims, avec une pièce marquée du logo Umbro en répétition et en ton sur ton pour parfaire le design

Ce maillot extérieur pour la saison 2023-24 est identique à celui porté par les joueurs et joueuses rémois lors des matchs de Ligue 1 Uber Eats et D1 Arkema.