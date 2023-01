Stade Brestois: Une saison 2022 à 12,5 M€ de bénéfices pour le club

La situation financière s’améliore au Stade Brestois. Aux joueurs et leurs supporters de redresser la situation sportive, pour éviter le spectre de la relégation.

Les saisons passent et se suivent, mais toutes ne se ressemblent pas. En l’espèce, c’est tant mieux pour le Stade Brestois, poussé dans ses retranchements au plus fort de la crise Covid, il a retrouvé de l’allant financier, à comprendre les comptes sociaux déposés au bilan de la saison 2021-2022 dernière, que Sportune a consulté. Ils font état d’un bénéfice de 12 173 926 euros net, au 30 juin dernier.

Un solde de 9 194 143 € pour le Stade Brestois après « absorption des pertes »

Rassurant, car l’exercice précédent s’était soldé sur des pertes sèches de plus de 4,7 millions d’euros, en raison principalement des conséquences de la pandémie, sur les stades et leur fréquentation (nombreux matchs à huis clos) et la faillite du projet Médiapro. Si bien que les ressources, épuisées en cette période singulière pour tout le monde, ont été depuis reconstitué. D’ailleurs précise le compte rendu de l’AG, sur les 12 173 926 euros du bénéfice de l’exercice, 2 979 783 euros ont été directement affectés à « l’absorption des pertes antérieures ».

Des revenus qui augmentent, la masse salariale également mais plus légèrement

Opération sur le marché des transferts incluses, le total du produit de l’exploitation s’élève en 2022 à plus de 70 millions d’euros et le chiffre d’affaire tiré de l’opérationnel dépasse les 30 millions d’euros, en hausse d’une saison à une autre. En augmentation également d’une saison à l’autre, les salaires et les charges sociales, de 24,9 M€ à 27,8 millions d’euros, au 30 juin dernier.