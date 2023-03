Sadio Mané: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Sadio Mané est l’ambassadeur monde de la marque New Balance.

S’il a choisi en 2020, de quitter Nike pour s’engager avec la montante New Balance, c’est moins pour une question d’image ou financière, qu’en raison de la qualité des produits fournis. Sadio Mané s’en était expliqué, il refusait l’idée que l’on puisse lui imposer un modèle de chaussures à porter, alors même que ses pieds lui servent de premier outil de travail. Le dauphin du Ballon d’or 2022 a d’autres priorités que d’engranger un maximum d’argent dans sa carrière.

Un transfert de Nike à New Balance pour Sadio Mané

Qu’ils soient sportifs ou de collaboration commerciale, Sadio Mané juge d’abord son confort ou intérêt personnel et celui de ses proches. Il n’ira pas sur des marques auxquelles il n’adhère pas. A 30 ans, le capitaine des Lions de la Teranga en compte peu. Outre des contributions épisodiques, il a pour le suivre à ses côtés, son équipementier New Balance évoqué plus haut, ainsi que Western Union et l’Indonésie dont il est un ambassadeur depuis 2018.

Des revenus du sponsoring qui s’ajoutent à ceux gagnés du Bayern

Toutes ces associations rapporteraient plus ou moins 2 millions d’euros brut à l’intéressé, dont la majorité sont tirés de son contrat de fournisseur textile et de chaussures. Ces revenus s’ajoutent à ceux qu’il perçoit, entre salaires et primes, avec le Bayern Munich.