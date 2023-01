Robert Lewandowski, bienvenue dans son appartement polonais à 7,5 M€

Robert Lewandowski domine Varsovie depuis son appartement situé dans un gratte-ciel de la ville.

Performant sur le terrain depuis plusieurs années, aussi bien avec la sélection polonaise qu’en club avec le Bayern Munich, et depuis cet été le FC Barcelone, Robert Lewandowski sait aussi se faire plaisir en dehors, lorsqu’il dispose de quelques jours de repos. En 2016, il a acheté un appartement estimé à 7,5 millions d’euros, dans sa ville natale, à Varsovie.

L’appartement de Robert Lewandowski dispose d’un accès à une salle de sport équipée

C’est l’une des nombreuses résidences de Zlota 44, un gratte-ciel de 192 mètres et de 54 étages, conçu par l’architecte Daniel Libeskind. L’appartement, qui offre une vue splendide sur la ville de Varsovie, dispose d’une cuisine ouverte et d’une salle de petit déjeuner sur mesure. Il est également équipé de systèmes de technologie domestique, contrôlés par mobile. Robert Lewandowski n’a pas choisi un appartement de Zlota 44 par hasard. La star polonaise souhaite garder la forme durant ses vacances. La résidence de luxe offre l’accès à une piscine, une salle de spa, et une salle de sport, ainsi que des salles de massages.

Une cave à vin et un simulateur de golf

Robert Lewandowski aime aussi profiter des plaisirs de la vie lorsqu’il est en dehors des terrains. Le huitième étage de Zlota 44 dispose d’un simulateur de golf, d’un centre de loisirs et d’un bureau de conciergeries, accessible tous les jours et à toute heure. Au rez-de-chaussée se trouve une cave à vin d’une capacité de 10 000 bouteilles. À noter que cet appartement n’est pas le seul du portefeuille immobilier de Lewandowski, il possède également une maison à Majorque, évaluée à 3,5 millions d’euros.