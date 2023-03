Real Madrid: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Le Real Madrid tire entre 300 et 350 M€ de ses partenaires commerciaux, mais le potentiel est encore plus large pour le club espagnol.

Peut-on sérieusement douter de l’intérêt des marques pour le Real Madrid, alors que le club est le plus titré de l’histoire du football ? Non, bien évidemment. Le club merengue a-t-il même cette liberté, de choisir ses partenaires, c’est un fait, mais également de se priver d’espaces ou d’associations pourtant rémunérateurs. Comme d’avoir un sponsor sur la manche des maillots des joueurs. Ou de donner un naming au stade Santiago-Bernabeu.

Le Real Madrid peut (encore) se permettre des espaces vides

Dans les deux cas, il n’est pas dit que la situation n’évolue pas à l’avenir, car ce sont des dizaines de millions d’euros potentiels, que le club merengue pourrait viser. En plus des 318 millions d’euros tirés au cumul de tous les commanditaires commerciaux, par le Real Madrid, sur sa saison 2021-2022 (ils étaient de 360 M€, en 2020 avant covid). Dont 70 millions d’euros, plus ou moins selon les bonus, sont issus du partenaire majeur à l’avant des tuniques, Emirates, et 120 millions d’euros environ, d’Adidas.

La moitié des revenus du sponsoring est tirée d’Adidas et Emirates

La compagnie aérienne et l’équipementier allemand sont les « sponsors principaux », les plus importants devant les « sponsors globaux », que sont les hôtels Palladium, BMW, Nivea, EA Sports, Hankook, Easy Markets, Mahou, Abbott, Cantabria Labs, Sofftek, Adobe, Cisco, Theragun, Daktronics et Zegna. Suivent ensuite les « sponsors régionaux », à partir desquels le Real Madrid ne communique que sous certaines conditions territoriales. Il s’en compte treize : Movistar, Playstation, Sanitas, Unicaja Banco, Solan de Cabras, Coca-Cola, Codere, Invex banco, Dua Kelincy, SportyBet, Kaiyun, Bantrab et KOK Sports.

Quelques commanditaires communs à toutes les sections du Real

Il y a enfin les commanditaires associés aux autres équipes du Real Madrid, que sont notamment les féminines et le basket. Certaines de ces marques sont exclusives à l’un ou l’autre de ces deux collectifs. Tandis que Adidas, BMW, Mahou, Movistar, Playstation, Sanitas, Unicaja Banco et Solan de Cabras, sont communs à toutes les sections de la franchise de la capitale d’Espagne.