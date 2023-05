RC Strasbourg: Le namer de l’académie prolonge cinq ans de plus

Le RC Strasbourg et Mutest ont prolongé leur association.

Le RC Strasbourg annonce la prolongation de son partenariat avec Mutest, le namer officiel de l’académie du club, pour cinq saisons supplémentaires. Le nouvel accord prend effet à partir de la saison 2023-2024 et s’étendra jusqu’à la fin de la saison 2027-2028. Une excellente nouvelle pour le club alsacien qui renforce ainsi sa collaboration, avec cette entreprise spécialisée dans l’assurance santé.

Mutest, partenaire historique du RC Strasbourg

Mutest est un partenaire de longue date du RC Strasbourg. Le nom de l’entreprise alsacienne est associé à l’académie du club depuis 2018. Depuis lors, Mutest a aidé le club à développer son centre de formation et à former de jeunes talents prometteurs. Grâce à cette collaboration fructueuse, le RCSA a pu renforcer son identité régionale et son engagement en faveur de la jeunesse.

Mutest s’engage pour l’avenir du football

Le prolongement de ce partenariat témoigne de l’engagement de Mutest en faveur de l’avenir du football et de la jeunesse. Le namer de l’académie du RCSA, bénéficiera en plus de visibilité au stade de la Meinau, de prestations d’hospitalités et sera le « sponsor associé » à la tribune Racing Entreprises dès sa livraison prévue pour 2025.