RC Strasbourg: Des sneakers créées à partir de maillots recyclés du club

Le RC Strasbourg recycle ses maillots pour en faire des chaussures.

Voilà une idée de cadeau original qui devrait plaire aux supporters du RC Strasbourg. Ce mardi, l’actuel quinzième de Ligue 1 a annoncé, via un communiqué, la création de deux paires de sneakers, qui sont d’ores et déjà disponibles en précommande dans les boutiques officielles et sur le site en ligne. Celles-ci sont faites, conjointement avec l’équipementier Adidas, à partir de maillots recyclés de la saison 2022-2023 du club strasbourgeois.

Le RC Strasbourg vend des sneakers

Le football n’est pas étranger aux problèmes actuels qui touchent l’ensemble de la société. Comme tous les secteurs d’activité, le monde du ballon rond épouse, à sa manière, la cause écologique. De son côté, le RC Strasbourg fait le pari de l’upcycling – créer des nouveaux matériaux avec des anciens sans pour autant les dénaturer – en mettant en vente deux paires de chaussures. La première, basée sur le maillot domicile, est bleue, la seconde, sur la tunique third, est noire. Toutes les deux ont le même design, sur le côté extérieur de chaque chaussure, on retrouve le logo du club.

Le RC Strasbourg s’associe à un atelier local

Ces paires de chaussures Adidas, du modèle Advantage, est disponible pour 139 euros. Ces sneakers ont été créés par Au Fil d’Altaïr, un atelier de couture strasbourgeois situé à quelques encablures de la Meinau. Celui-ci est également très engagé, puisqu’il emploie des personnes en situation de handicap et de réinsertion. “Nous souhaitons tendre vers une production plus locale et des collaborations avec des artistes régionaux pour proposer des collections originales, alignées avec les tendances actuelles et porteuses de sens”, confie, dans le communiqué, le Directeur de la communication et du marketing du Racing, Benjamin Guthleben. L’atelier local et le RC Strasbourg ont déjà été associés par le passé, en vendant, entre autres, des Tote bags, ou encore des bobs.