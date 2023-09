RC Lens: Les notes des joueurs lensois sur EA Sports FC24

Un collectif en progrès que celui du RC Lens sur EA Sports FC24.

À quelques jours de la sortie de son nouveau titre l’éditeur EA Sports a, avec la collaboration de ses clubs partenaires, partagés les notes officielles des joueurs de la Ligue 1 sur l’opus EA Sports FC 24. Voilà celles qui concernent les joueurs du RC Lens, en progression cette année, après une saison dernière éblouissante dans le réel, avec une deuxième place sportive en Ligue 1.

Brice Samba succède à Fofana en tête des notes du RC Lens

Pas moins de trois joueurs du RC Lens obtiennent une note de 80 ou plus, avec le gardien de but international français, Brice Samba en tête, avec une note de 81. Il succède à l’ancien capitaine et milieu défensif Seko Fofana, numéro un du collectif lensois sur le précédent titre FIFA 23, avec la même note de 81 de générale.

Trois joueurs à 80 et plus sur EA Sports FC24

Jonathan Médina et Kevin Danso, qui ont tous deux une note de 80 accompagnent Samba sur le podium et devancent Przemysław Frankowski (79), Elye Wahi (78), Jonathan Gradit (78), Salis Abdul Samed (78) et Adrien Thomasson (78). Ces notes sont calculées en fonction de plusieurs critères, notamment les performances individuelles, les statistiques et les récompenses remportées.

Les notes des joueurs du RC Lens sur EA Sports FC24