RC Lens: Combien ça coûte au RCL de louer le stade Bollaert-Delelis ?

Le RC Lens a signé l’été dernier, un bail emphytéotique de 50 ans avec la ville, pour l’exploitation du stade Bollaert-Delelis.

Comme toutes les autres formations de l’élite du foot français, à l’exception notable de l’Olympique Lyonnais, le RC Lens n’a pas la propriété de son stade Bollaert-Delelis ; il appartient à la municipalité de la sous-préfecture du Pas-de-Calais qui le loue au club Sang et Or. Enfin, le loue, plus précisément le Racing en a l’entière jouissance.

Le RC Lens a signé un bail emphytéotique de 50 ans avec la ville

Au mois de juillet dernier, le RC Lens et la ville ont, selon les observations de Sportune, signé un bail emphytéotique pour une durée de 50 ans, pour les deux stades Bollaert-Delelis et Tassette. Cela confère au board de la formation nordiste, le droit d’usage exclusif et la possibilité d’améliorer l’existant, dans l’intérêt de la formation de Franck Haise, et de toutes les autres sections du club.

Un loyer annuel de 467 500 euros pour le club Sang et Or

Ce bail emphytéotique a, en contrepartie, un coût de location entendu par les deux parties, sur la somme annuelle de 467 500 euros. A ce tarif, c’est au Racing d’assurer l’entretien et la rénovation des lieux si besoin, des tribunes aux vestiaires, en passant par les pelouses.