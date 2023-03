RC Lens: 9 attaquants en fin de contrat à recruter pour la saison prochaine

Pour renforcer une attaque en mal de confiance ces derniers temps, le RC Lens pourra peut-être se tourner vers le marché des joueurs libres.

Alors que la saison 2022-2023 de Ligue 1 touche à sa fin, à l’approche du sprint final, le RC Lens, après un très bon début d’exercice, connaît quelques difficultés à engranger des points. Les Sang et Or ne sont plus aussi efficaces qu’avant. Loïs Openda, qui n’a plus marqué depuis la 18ème journée contre Strasbourg (2-2), illustre cette panne offensive. Sotoca, son alter-ego n’est pas beaucoup plus en réussite. Face à ce constat, les dirigeants lensois, pour préparer la saison prochaine, pourraient se tourner vers des attaquants en fin de contrat.

Des attaquants de haut niveau en fin de contrat pour le RC Lens

Le RC Lens ne dispose pas d’un budget illimité. À défaut d’argent, les dirigeants lensois ont montré qu’ils avaient des idées. Pour passer un nouveau palier, les Sang et Or pourraient tenter de recruter des joueurs d’un autre calibre. C’est le cas d’Olivier Giroud, qui performe avec l’AC Milan, et est libre en juin prochain. À 36 ans, le champion du monde français ne compte pas renoncer au très haut niveau. Une qualification en Ligue des Champions des hommes de Franck Haise serait un bon moyen de le convaincre. Un peu plus loin de l’Italie, Dries Mertens brille dans le championnat turc et fait partie des attaquants qui peuvent apporter une plus-value au club lensois.

Les Sang et Or pourraient se tourner vers des buteurs à relancer

La Ligue 1 est un championnat où les attaquants ont parfois des difficultés. Il est donc préférable de bien le connaître pour y performer. Moussa Dembélé, pour l’heure à l’OL, mais qui devrait quitter les Rhodaniens libre cet été, a montré qu’il pouvait marquer beaucoup de buts lorsqu’il est en confiance. L’attaquant dispose de peu de temps de jeu et pourrait être relancé par les Sang et Or. Tout comme Mariano Diaz, passé également par l’Olympique Lyonnais où il avait inscrit 18 buts en 34 matchs de Ligue 1 lors de la saison 2017-2018, qui ne joue pas au Real Madrid.

Des attaquants créatifs pour le RC Lens

Le RC Lens peut aussi se tourner vers des profils plus créatifs pour accompagner ses buteurs. Jordan Ayew, qui a quitté l’Hexagone en 2015 pour l’Angleterre et évolue désormais à Crystal Palace, serait une option à étudier. L’international ghanéen n’est pas le seul dribbleur libre en juin prochain. Stephan El Shaarawy, ancien joueur de l’AS Monaco, fait aussi partie des créateurs. Ce type de joueur évolue aussi en France, à l’image de Wahbi Khazri, actuellement à Ajaccio. Ou encore Naïm Sliti, qui est en Arabie Saoudite. Les deux ont montré l’étendue de leurs talents lors de la Coupe du Monde 2022 avec la Tunisie.

Alfredo Morelos, serpent de mer de la Ligue 1

Quand un club de Ligue 1 est à la recherche d’un attaquant, le nom d’Alfredo Morelos n’est jamais bien loin. L’attaquant des Glasgow Rangers, en Ecosse, qui n’est pas souvent titulaire avec son club, a déjà été annoncé à l’OL, l’OM ou encore au LOSC. Après plusieurs rumeurs l’envoyant en France, le prochain mercato estival sera, peut être, celui où l’international colombien posera ses valises sur le sol français pour y jouer.