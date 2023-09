Que coûtent les maillots domicile des clubs de la Ligue 2 ?

Un oeil sur les prix des maillots domicile des clubs de la Ligue 2, tels qu’ils sont vendus aux supporters.

Un tiers de pièce. C’est en gros le différentiel de prix, entre les maillots vendus le plus cher en Ligue 2 et inversement les plus accessibles, au niveau tarifaire. Selon une étude signée du compte Météo Foot sur X, les prix des 20 tuniques des clubs varient de 95 euros, pour celles des Girondins de Bordeaux à 65 euros, à Amiens et Ajaccio.

De tarifs qui vont de 95 à 65 euros

Des écarts qui s’expliquent parfois par la popularité du club, à l’instar des Marines de Bordeaux qui en écoulent plus que la majorité des concurrents. Cela dépend évidemment des équipementiers, ils sont au nombre de neuf cette saison 2023-2024 dans l’anti-chambre de l’élite. Et, ce que l’étude ici ne précise pas, la production pour certains modèles de maillots « authentiques » et « replica », comme pour le FC Annecy, qui a les deux versions chez Adidas, à 95 euros la plus premium et 70 euros pour l’autre.

Le RAF, QRM, Bastia et Pau dans la moyenne

Sinon, la moyenne des maillots de la saison 2023-2024 se vend à 79 euros, l’équivalent de Rodez et Bastia (chez Adidas), QRM avec Hummel et Pau chez Puma. C’est la marque aux trois bandes Adidas qui comptent le plus de clubs partenaires, au nombre de six, devant Hummel et ses trois collaborations.

Le prix des maillots domicile des clubs de la Ligue 2, 2023-2024

Bordeaux (Adidas) = 95 €

Annecy (Adidas) = 95 €

Guingamp (Umbro) = 90 €

Caen (Kappa) = 85 €

Laval (Kappa) = 85 €

Troyes Le Coq sportif) = 85 €

Paris FC (Adidas) = 84,90 €

Saint-Étienne (Hummel) = 79,95 €

Auxerre (Macron) = 79,90 €

Rodez (Adidas) = 79 €

Pau (Puma) = 79 €

Bastia (Adidas) = 79 €

QRM (Hummel) = 79 €

Angers (Nike) = 75 €

Valenciennes (Acerbis) = 75 €

Grenoble (Nike) = 70 €

Dunkerque (Adidas) = 69 €

Concarneau (Hummel) = 65,95 €

Amiens (Puma) = 65 €

Ajaccio (Adidas) = 65 €