Quand Neymar voyage à bord d’un Boeing à 500M€, l’avion privé le plus cher du monde

En signant avec Al-Hilal, Neymar a rejoint le pays de la démesure.

Le transfuge brésilien du PSG, Neymar a été aperçu en train de voyager à bord du Boeing 747 le plus luxueux du monde, qui appartient au prince saoudien Al-Waleed bin Talal. L’avion, évalué à 500 millions d’euros est Boeing 747 du prince Alwaleed bin Talal, construit en 1992, d’abord pour une compagnie aérienne (avec une capacité de 400 voyageurs à son bord), puis à l’usage privé de son propriétaire.

Neymar a fait le voyage à bord du Boeing du prince bin Talal

Sur le coût de 500 millions d’euros, 300 sont estimé à l’achat de l’appareil et le reste à sa rénovation intérieure. Pour un résultat à la hauteur de la démesure du transfert de Neymar vers l’Arabie Saoudite et le club de Al-Hilal. Sont notamment accessibles, des chambres luxueuses (dont une suite royale), une table à manger pour 14 personnes et même un trône au milieu de l’avion (appelé « king chair ») pour les voyages du prince, hors de son palais.

deux niveaux de luxe à base de marbres et d’or

A bord, les matériaux nobles, des marbres ou de l’or, pour lui donner le clinquant de sa stature, d’avion privé le plus cher de la planète. Ce Boeing s’élève en 2 niveaux, il mesure 76 mètres de long et 20 mètres de haut. Son autonomie de vol est supérieure à 15 000 kilomètres. Neymar y a donc été invité pour boucler les presque 6 000 kilomètres entre Paris et Riyad. L’attaquant de 31 ans s’est engagé deux ans jusqu’en 2025 avec le club de Al-Hilal, en contrepartie d’une indemnité de 80 millions d’euros pour le Paris Saint-Germain et pour lui, d’un contrat démentiel à près de 250 millions d’euros annuels de salaire et des avantages en nature déroutant, comme des voitures de luxe.