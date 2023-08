Quand Guardiola porte une montre exclusive, réservée à l’équipe cycliste de Tadej Pogacar

Pep Guardiola portait une montre exclusive à l’occasion du Community Shield disputé ce week-end.

Ne la cherchez pas sur le marché, dans cette configuration, elle n’est pas disponible à la vente. Et pour cause, rapporte le compte spécialisé Insane Luxury Life sur les réseaux sociaux, la montre que portait Pep Guardiola à l’occasion du Community Shield, perdu par son équipe Manchester City contre Arsenal (1-1, 1-4 tab), est une exclusivité produite pour l’équipe cycliste UAE Emirates.

La montre imaginée pour le team de Pogacar au poignet de Pep Guardiola

Celle prévue dans le cadre du partenariat du team de Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France 2020 et 2021 avec la marque horlogère suisse, Richard Mille. La RM 67-02 accompagne tous les coureurs de l’équipe sur les grandes courses, Adam Yates, premier maillot jaune du Tour édition 2023 l’avait d’ailleurs sur lui, à cette occasion. Elle ne pèse que 32 grammes et elle le symbole de la technique et de la technologie de la marque qui la produit.

Un cadeau pour la victoire de Manchester City en Ligue des champions ?

Rouge, vert, noir et blanc sont les couleurs sous le cadran qui sont aussi celles du drapeau des Emirats Arabes Unis. Si elle n’est pas à vendre cette montre se négocierait sur le marché dans des proportions à au moins six chiffres. Le compte Insane Luxury Life suppose qu’elle est peut-être un cadeau du Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président de la nation et propriétaire de Manchester City, pour récompenser le succès du club en Ligue des champions ; le premier dans son histoire.