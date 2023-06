PSG: Valorisé à 4 milliards de dollars, le PSG réagit

Alors même qu’il n’est pas propriétaire de son stade (c’est un frein à son expansion), le PSG compte parmi les clubs les plus valorisés du football.

Le Paris Saint-Germain franchit un cap en se hissant parmi les clubs de football les plus valorisés au monde, estimé à plus de 4 milliards de dollars d’après les rapports de Brand Finance (4,8 milliards) et Forbes (4,2 milliards) soit une croissance de 30% environ, sur un an. Le PSG comble ainsi l’écart avec les clubs qui le précèdent, signant la plus forte hausse parmi les 20 clubs les plus valorisés au niveau mondial. Cette tendance, observée depuis quelques années, démontre que la valorisation du Paris Saint-Germain progresse à un rythme plus rapide que celle de tout autre club de football.

Forbes et Brand Finance estime le PSG à plus de 4 milliards de dollars

« Le Paris Saint-Germain continue de s’établir comme une référence mondiale dans le domaine du football et de l’industrie du sport au sens large, explique Marc Armstrong, le Chief Revenue Officer du club, par communiqué. Les derniers rapports annuels de Brand Finance et de Forbes sur les marques de clubs sportifs les plus valorisées confirment l’ascension du Club vers les sommets du sport mondial et récompensent le travail mis en œuvre depuis 2011 par notre Président-Directeur général Nasser Al-Khelaïfi pour construire un club emblématique et international sur et en dehors du terrain. En devenant l’un des clubs les plus attractifs au monde, le Paris Saint-Germain s’assure de disposer des moyens nécessaires pour poursuivre ses ambitions dans le futur. »

Le nouveau centre d’entraînement doit soutenir la croissance

Outre sa valorisation, la marque Paris Saint-Germain est également en pleine expansion. Selon le rapport « Football 50 2023 » de Brand Finance, la marque est estimée à 1,132 milliard d’euros, enregistrant une croissance de 10% en un an. Ce chiffre place le Paris Saint-Germain parmi les dix premiers clubs de football mondiaux affichant la plus forte progression. Le club parisien entend renforcer son attractivité avec l’inauguration de son nouveau centre d’entraînement à Poissy, en région parisienne. Ce nouvel équipement représente une étape supplémentaire dans le développement du Paris Saint-Germain.