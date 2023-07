PSG: Valorisation, salaire, contrat, les chiffres de Hugo Lloris sur le mercato

Hugo Lloris devrait quitter Tottenham. Le PSG le suivrait.

Le Paris Saint-Germain cherche un gardien de but. Si Gianluigi Donnarumma sera au poste, derrière lui l’incertitude plane alors que Keylor Navas est placé sur le marché des transferts et que Sergio Rico récupère de son violent accident. Selon L’Equipe récemment, le PSG a sondé Hugo Lloris à qui il ne reste plus qu’une saison de contrat avec Tottenham et annoncé sur le départ cet été.

Le PSG suit Hugo Lloris à qui il reste un an de contrat chez les Spurs

Après plus d’une décennie passée à Londres à garder les buts des Spurs, le désormais ex-capitaine de l’équipe de France de football s’apprête à vivre une nouvelle aventure. Son contrat prolongé la dernière fois au commencement de l’année 2022 s’achève au terme de cet exercice 2023-2024. Cela signifie que son club pourra possiblement négocier une indemnité pour le libérer. Même maigre. Car Hugo Lloris est valorisé à 3 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

Un salaire proche de 6 M€ avec Tottenham et l’Arabie Saoudite qui le suit

Mais jusqu’à 10 du côté du Centre international d’étude du sport (CIES). Peut-on logiquement penser que les Spurs n’en feront pas une obsession pour service rendu au club. Charge alors au Paris Saint-Germain de se rapprocher du salaire de Hugo Lloris estimé proche de 6 millions d’euros annuels. Car l’Arabie Saoudite le suivrait également de près, contre la promesse d’un contrat en béton.