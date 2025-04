PSG. Une nouvelle coordinatrice des opérations au PSG

Une promotion en interne au PSG.

Alors que la saison monte en pression sur le rectangle vert, avec la progression des hommes de Luis Enrique en Ligue des champions, objectif prioritaire du staff et des joueurs, en interne, le Paris Saint-Germain avance aussi ses pions. Ce vendredi, s’annonce sur le réseau social Linkedin une nouvelle responsable de la coordination des opérations, en la personne de Natacha Lagarde.

C’est elle qui en fait l’officialisation, en se disant « heureuse d’ouvrir ce nouveau chapitre au sein du club » et pressée, « de relever les défis qui s’annoncent et de contribuer à de nouveaux projets ambitieux ». Ce n’est pas un transfert administratif à proprement parler, Natacha Lagarde était déjà en poste au Paris SG qu’elle a rejoint en 2016, ainsi qu’elle le rapporte dans son parcours, en ayant successivement occupé les jobs de chargée de relation client, chargée d’analyses et de projets juridiques, responsable administratif et juridique du département revenus stade et stadium revenue coordination manager

Elle a aussi collaboré une grosse année, au service du groupe audiovisuel BeIn Sports, avant de rejoindre le Paris SG.