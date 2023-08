PSG: Un sponsor international à 5M€/an signe pour trois ans

Le PSG accueille Yassir dans le pool de ses partenaires commerciaux.

Le Paris Saint-Germain et Yassir, l’application offrant des services à la demande et de paiements en Afrique du Nord, ont annoncé la signature d’un partenariat global pour trois saisons dans le but de développer la marque Yassir à l’international. La plus grande entreprise de services à la demande et de paiements en Afrique du Nord bénéficiera d’une visibilité unique grâce à l’appui du Paris Saint-Germain. Selon L’Equipe, cette collaboration va rapporter 5 millions d’euros annuels au Paris SG.

Yassir s’engage avec le PSG pour trois ans

« Nous sommes ravis de faire équipe avec une entreprise qui partage notre philosophie, relève par communiqué, le directeur financier du club, Marc Armstrong. Yassir et le Paris Saint-Germain cherchent tous deux à explorer de nouveaux horizons, déterminés à repousser les frontières du possible afin de continuer à enrichir l’expérience de nos clients et supporters. » « Nous sommes convaincus que notre alliance avec le Paris Saint-Germain, un club français devenu une marque planétaire, nous permettra d’étendre notre terrain de jeu et d’investir d’autres marchés régionaux, continentaux et mondiaux », renchérit Noureddine Tayebi, fondateur et patron de Yassir.

Des la visibilité et des activations communes aux deux marques

Parmi les droits acquis, Yassir inscrira son nom sur les LED de l’enceinte mythique du Parc des Princes et aura l’opportunité de s’adresser en direct aux 200 millions de followers du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux, l’une des communautés les plus importantes du sport mondial, pour séduire de nouveaux clients. Pour marquer cette collaboration, le Paris Saint-Germain et Yassir vont créer des offres et expériences uniques à destination des 8 millions d’utilisateurs que compte la Super-App Yassir à travers le globe et dans le but d’en acquérir et fidéliser de nouveaux.