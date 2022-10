PSG: Un sponsor du PSG s’offre Neymar pour le Mondial

Neymar fera équipe avec Ooredoo pendant le Mondial au Qatar.

Partenaire de longue date du PSG et marque naming du centre d’entraînement du club de la capitale, le groupe Ooredoo ajoute Neymar au pool de ses ambassadeurs. La société de télécommunication qatari veut profiter de l’événement du Mondial 2022, que le pays accueille, pour montrer tout le potentiel de la 5G. C’est en ce sens que l’attaquant du Paris Saint-Germain et la Seleçao a été recruté.

Ooredoo du partenariat avec le PSG à celui de Neymar

« Tout le monde sait que je suis une personne passionnée par la technologie et les jeux online et que j’aime beaucoup communiquer avec ma famille et mes amis, réagit Neymar par communiqué. J’ai utilisé le réseau 5G de Ooredoo et c’était vraiment une superbe expérience. J’ai été très heureux d’être choisi comme ambassadeur d’une marque innovante de la taille de Ooredoo durant cette période importante de ma carrière. »

Promouvoir la marque qatari pendant la coupe du monde 2022

Neymar prêtera son image à toutes les campagnes de la marque produites en marge du Mondial. La durée du partenariat et moins encore son montant, ont été communiqués. Le Brésilien doit accompagner la marque de télécommunication dans son nouveau positionnement, autour du slogan : « Upgrade Your World ».