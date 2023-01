PSG: Signée Kim Jones, la nouvelle collection Dior pour le PSG est sortie

Un nouvel ensemble de gala pour les joueurs du PSG.

En septembre 2021, le PSG annonçait un partenariat d’une durée de deux ans avec la marque de luxe Dior. Après la première collection révélée lors de l’annonce de l’accord, la maison de couture dévoile, en ce début d’année 2023, sa deuxième série en collaboration, menée par le directeur artistique Kim Jones, avec le club de la capitale.

Nouvelle collection Dior signée Kim Jones pour le PSG

Si sur le terrain les joueurs de la capitale sont en maillots et shorts Nike, le look est bien différent à la sortie des stades. En effet, les stars du PSG s’habillent, pour la deuxième année consécutive, lors des soirées de gala ou en marge des matchs, en costume Dior. Sous la houlette du directeur artistique, Kim Jones au design des pièces, plusieurs tenues sont à leur disposition, habillées ou plus décontractées, allant du costume noir sur-mesure jusqu’au pull. La maison du célèbre couturier a tout mis en œuvre pour que les footballeurs parisiens soient bien apprêtés lors de leurs sorties.

Kylian Mbappé est également égérie Dior

Entre l’annonce du partenariat entre le PSG et Dior en septembre 2021 et aujourd’hui, Kylian Mbappé a rejoint la célèbre marque de luxe. Joueur majeur du club de la capitale, il est également égérie de l’illustre maison parisienne de l’avenue Montaigne depuis décembre 2021. Le champion du monde français est l’un des ambassadeurs les plus populaires de la maison de haute couture. De quoi, peut être, renforcer les liens entre les Rouge et Bleu et Dior à l’avenir.