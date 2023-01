PSG: Salaire, contrat, ce que Thilo Kehrer a signé avec West Ham

Thilo Kehrer a gardé de même émoluments en quittant Paris pour Londres, mais son contrat est désormais plus long.

Arrivé au PSG en 2018, Thilo Kehrer ne s’est pas encore imposé comme un titulaire à part entière à West Ham. Après quatre saisons passées au sein du club de la capitale, le défenseur central a rejoint le club londonien lors du dernier mercato estival, pour un montant de 12 millions d’euros (plus quatre de bonus). A l’indemnité de transfert s’ajoute le salaire de l’international allemand.

Un salaire quasiment similaire à celui qu’il touchait au PSG

Selon la plateforme spécialisée Spotrac, Thilo Kehrer perçoit 80 000 livres par semaine, soit 4,160 millions de livres chaque année. Ce qui fait de lui le sixième joueur le mieux payé de l’équipe. À titre de comparaison, au PSG, le salaire du défenseur central s’élevait à 4,92 millions d’euros annuel. Il gagne donc l’équivalent en Angleterre, avec la contrepartie notamment, d’un temps de jeu supérieur, qui lui a notamment permis de disputer la Coupe du monde au Qatar avec l’Allemagne.

Plus de 16 millions de livres sur quatre ans

En outre, la durée de son contrat a également augmenté. En effet, lorsqu’il a signé en 2018 au PSG, son bail était de cinq ans et s’achevait en 2023. Considéré comme un indésirable par le club de la capitale, l’international allemand n’aurait sûrement pas prolongé son aventure au sein des Rouge et Bleu, avec des conditions salariales équivalentes. À West Ham, le défenseur de 26 ans est lié au club londonien jusqu’en 2026, plus deux années en option. Au total, avec son contrat, il est assuré de toucher 16 640 000 livres. Un montant qui s’élève à 24 960 000 livres, si ces deux années optionnelles sont levées.