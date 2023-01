PSG: Salaire, contrat, ce que Layvin Kurzawa a signé avec Fulham

Arrivé à Fulham en prêt lors du dernier mercato estival, Layvin Kurzawa ne s’est pas imposé comme titulaire au sein des Cottagers. Après sept saisons passées au PSG, le latéral gauche a été poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens. Les dirigeants parisiens n’ont pas pu le vendre et ont du le prêter pour le faire partir. Aucun club ne souhaitait mettre une indemnité de transfert sur le joueur de 30 ans. Un montant qui se serait ajouté à son salaire.

Prêté par le PSG, le salaire de Kurzawa est pris en charge par Fulham

Selon la plateforme spécialisée Spotrac, Layvin Kurzawa perçoit un salaire de 89 231 livres par semaine, soit 4,64 millions de livres par an. Ce qui fait de lui le deuxième joueur le mieux payé de l’effectif. Comprendre que le club londonien assume l’intégralité de son salaire parisien, le temps de sa pige. Compte tenu des récentes performances du joueur formé à l’AS Monaco, le club de la capitale n’a pu espérer mieux pour alléger ses comptes.

Kurzawa devra jouer pour obtenir un dernier gros contrat

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Layvin Kurzawa n’a disputé que 9 minutes avec les Rouge et Bleu la saison dernière. Son salaire était ramené à 600 000 euros la minute jouée. Depuis le début de l’exercice 2022/2023, le latéral gauche français a connu de nombreuses blessures et ne dispute pas beaucoup de rencontres, loin de là. À 30 ans, il devra tout mettre en œuvre pour jouer davantage afin de convaincre les dirigeants de Fulham, ou d’un autre club, de s’attacher ses services, et espérer, ainsi, obtenir le dernier gros contrat de sa carrière.