PSG: Salaire, contrat, ce que Idrissa Gueye a signé avec Everton

Idrissa Gueye a quitté le PSG pour s’engager deux ans (et une saison de plus en option), avec Everton.

Arrivé au PSG en 2019 en provenance d’Everton pour 30 millions d’euros, Idrissa Gueye a connu des hauts et des bas au sein du club de la capitale. D’abord titulaire, puis devenu remplaçant, son statut a évolué au fil de ces trois années. Le milieu de terrain a fait le chemin inverse et retrouvé son ancien club lors du dernier mercato estival. Pour s’attacher les services de l’international sénégalais, les Toffees ont payé 4 millions d’euros. À l’indemnité de transfert s’ajoute le salaire du joueur de 33 ans.

Un salaire moins élevé qu’au PSG

Selon la plateforme spécialisée Spotrac, Idrissa Gueye perçoit 80 000 livres par semaine, soit 4,160 millions de livres chaque année. Ce qui fait de lui, le huitième joueur le mieux payé de l’équipe. À titre de comparaison, le salaire du milieu de terrain s’élevait à 6 millions d’euros annuel lorsqu’il évoluait au PSG. S’il perçoit sensiblement proches selon le cours de la monnai, il dispose désormais de plus de temps de jeu et s’épanouit de nouveau en Premier League.

Possiblement le dernier gros contrat de la carrière d’Idrissa Gueye

Outre son nombre de matchs joués, la durée de son contrat a également augmenté. Lorsqu’il a signé au Paris Saint Germain en 2019, son bail était de quatre ans et s’achevait au mois de juin 2023 à venir. Considéré comme un remplaçant et poussé vers la sortie par le club de la capitale, l’international sénégalais n’aurait pas prolongé son aventure avec les Rouge et Bleu. À Everton, le milieu de terrain de 33 ans, qui signe peut-être son dernier gros contrat, est lié au club jusqu’en 2024, plus une année optionnelle, soit possiblement jusqu’en 2025.