PSG: Salaire, contrat, ce que Chelsea propose à Luis Campos pour le recruter

Le mercato a fermé ses portes au premier jour de septembre en France, mais les rumeurs de transferts continuent d’émerger. Celle-ci a été lancée par le quotidien britannique The Times et ne concerne pas un joueur mais bien un dirigeant. En effet, le nouveau propriétaire de Chelsea aurait fait du conseiller football du PSG, Luis Campos, sa priorité pour remodeler l’effectif des Blues dès 2023. Le Portugais est reconnu dans le milieu du football comme l’un des meilleurs bâtisseurs d’équipe.

En l’espace de quatre mois, Chelsea a changé de propriétaire (Roman Abramovitch a vendu le club pour 4,9 milliards d’euros) et d’entraîneur, avec le licenciement de Thomas Tuchel, la semaine dernière. Après avoir nommé Graham Potter à la tête de l’équipe, le nouveau boss des Blues, Todd Boehly, souhaite reconstruire l’effectif dès l’année prochaine. Pour cela, Luis Campos, arrivé il y a trois mois au PSG en tant que conseiller football, est ciblé pour mener le mercato hivernal et estival 2023. Le club londonien mettrait des moyens considérables à disposition du Portugais de 58 ans, qui aurait une enveloppe de 300 M€ pour recruter et remodeler l’effectif de Chelsea, qui a déjà dépensé 282 M€ cet été, plus que n’importe quel club en Europe. Ce mardi, Le Parisien révélait que le propriétaire des Blues a proposé un salaire de 8 millions d’euros pour l’année, pour convaincre Luis Campos de traverser la Manche.

Expert du trading de joueurs, il déniche des talents pour l’AS Monaco (2013-2016) et le LOSC (2017-2020), ce qui mènera les deux vers un titre de champion de France. Désormais au PSG, le Portugais s’est chargé du recrutement parisien cet été, globalement réussi même si le dossier Skriniar n’a pas été conclu. Également en poste au Celta Vigo, Campos ne peut officier dans plus de trois clubs, ce qui ne lui interdirait pas d’accepter l’offre de Chelsea. Mais le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs affirme qu’une clause inscrite dans le contrat du conseiller lusitanien, l’empêcherait de travailler pour un autre gros club, en parallèle du PSG. Il ne pourrait donc travailler chez les Blues, ni même à Manchester United, qui pense à lui. L’actuel boss de l’OGC Nice, le milliardaire Jim Ratcliffe, est intéressé par le rachat du club mancunien et songerait à Luis Campos, pour s’occuper du recrutement.

