PSG – Real Madrid. Prédictions du choc selon les bookmakers

Le PSG part favoris des bookmakers face au Real Madrid.

C’est une demi-finale explosive de la nouvelle Coupe du monde des clubs, qui se joue ce mercredi soir (21h à l’heure française) entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Cette rencontre revêt une dimension particulière avec les retrouvailles entre Kylian Mbappé et son ancien club, dans un contexte tendu marqué par la plainte déposée par l’attaquant français contre le PSG pour un différend de paiement de salaires et de primes, ajoutant une saveur particulière à ces débats.

Après avoir écarté successivement l’Inter Miami et le Bayern Munich, le club de la capitale française bénéficie d’une cote de 2,30 pour s’imposer dans le temps réglementaire. Face à lui, le Real Madrid, qui a sorti la Juventus puis le Borussia Dortmund, affiche une cote de 3,00. Le match nul, scenario moins probable selon les bookmakers, est coté à 3,70 en moyenne.

L’analyse des cotes de scores exacts révèle la physionomie attendue de cette confrontation. Les bookmakers privilégient les petits scores, avec un 1-1 coté à 6,25, scénario le plus probable parmi les matchs nuls. Du côté d’une victoire parisienne, c’est le 2-0 qui a les faveurs (cote 12,00), légèrement devant le 1-0 (11,20). Pour le Real Madrid, les opérateurs voient plutôt un succès sur le score de 1-2 (9,70), tandis qu’une victoire 0-1 des Madrilènes est cotée à 13,00. Les scores plus lourds semblent peu probables, avec notamment un 3-0 parisien proposé à 21,00.

1,7 la cote d’une qualification du PSG

Sur le plan individuel, Ousmane Dembélé apparaît comme le joueur le plus susceptible de faire trembler les filets selon les opérateurs. L’ailier du PSG affiche une cote de 2,35 pour marquer, devançant son ancien coéquipier et désormais adversaire, Kylian Mbappé (2,25). Côté parisien, Gonçalo Ramos (2,55) et Khvicha Kvaratskhelia (2,82) complètent le trio de tête des potentiels buteurs. Pour Madrid, Vinicius Junior (3,10) et Gonzalo Garcia (3,20) suivent Mbappé dans la hiérarchie des bookmakers.

Pour se qualifier en finale, le Paris Saint-Germain bénéficie d’une cote de 1,70, reflétant la confiance des opérateurs dans la capacité du club français à franchir cet obstacle madrilène. Le Real Madrid, habitué aux grandes soirées européennes, n’est cependant pas enterré avec une cote de qualification à 2,10. Cette demi-finale s’annonce donc comme un duel équilibré entre deux formations au sommet de leur art, le PSG ayant toutefois les légères faveurs des pronostics pour décrocher son ticket pour la finale de cette nouvelle Coupe du monde des clubs.