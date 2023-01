PSG, Real, Bayern: Top 10 des maillots de foot les plus vendus en 2022

Top 10 des clubs qui ont vendu le plus de maillots dans le monde, en 2022.

Un secteur, un autre, où le PSG s’est installé dans la cours des plus grands. C’est que, dopé par les transferts successifs des stars du ballon rond (Mbappé, Neymar, Messi, Sergio Ramos…), le marché des ventes de produits dérivés bat son plein au club de la capitale. Le business des maillots est ainsi florissant, puisqu’il s’en serait vendu plus du million dans le monde, sur l’année 2022 dernière.



Les 10 maillots les plus vendus en 2022: 10. Manchester City = 0,95 M ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 10

Plus du million de maillots vendus par le PSG

Ces chiffres ne peuvent qu’être estimations, ils sont ceux du média Sports Brief, dans un classement des dix clubs du football international ayant écoulé le plus de tuniques au cours des douze derniers mois. Le Paris Saint-Germain est le seul club français, d’un palmarès dominé par Manchester United, en Premier League et le Real Madrid, en Liga ; l’un comme l’autre dépassant les trois millions d’unités (voir les détails dans le diaporama ci-dessus).

Un club. sur deux du top 10 est Anglais

Manchester City qui ferme ce top 10 est porche du million de maillots vendus. Tous les autres sont à plus, en sachant qu’un club sur deux est Anglais et que le reste se divise entre le PSG en France, le Bayern Munich en Allemagne, le Real Madrid et le Barça, en Espagne et la Juventus Turin, en Ita