PSG: On a simulé le tirage des 8es de la Ligue des champions

Le PSG doit s’attendre à possiblement tirer le gros lot, en Ligue des champions.

Et l’on ne souhaite pas spécialement au PSG, l’issue de ce tirage anticipé. Quoique c’est peut-être l’affiche la plus enthousiasmante possible d’aucuns l’appelleraient, une finale avant l’heure. Puisque le Paris Saint-Germain a terminé deuxième de son groupe, il risque en effet, de tirer le gros lot, ce lundi sur les coups de midi.

Vers un PSG – Manchester City en 8es ?

Et possiblement donc, Manchester City, l’ogre annoncé de cette Ligue des champions, à tout le moins le collectif que pointent en premier, tous les bookmakers de France, à la question de savoir quelle équipe va désormais gagner le tournoi ? Si tel était le cas, alors les Parisiens recevraient-ils d’abord, avant de rendre ensuite à l’Etihad Stadium. Dans tous les cas, ils se déplaceront au retour.

Retour de la C1 après le Mondial

Pour le reste et si cette logique là était respectée, alors aurait-on comme affiches, un savoureux Inter – Chelsea et un non moins savoureux, Milan – Bayern. Les huitièmes de finale de la Ligue des champions se disputeront, les 14 – 15 et 21 – 22 février, les matchs allers et les 7 – 8 et 14 – 15 mars 2023, les retours.