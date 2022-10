PSG – OM: Ce que sera le verdict du Classique selon les bookmakers…

Un dimanche qui sent le souffre, avant le choc PSG – OM au Parc des Princes.

Un dimanche au sommet du football français, avec l’opposition des deux rivaux sacrés du pays, qui jouent de surcroît sur ce match, la première place du championnat. Un choc, un vrai comme rarement ce Classique, PSG – OM, programmé sur la pelouse du Parc des Princes. Une rencontre à l’avantage de quelle équipe ? Les bookmakers d eFrance nous éclairent…

Le PSG favori est donné vainqueur de l’OM à domicile

Logiquement, le Paris Saint-Germain est favori sur ses terres. Sur le marché victoire/nul/défaite, il est donné vainqueur à la cote 1,45, tandis que le succès de l’Olympique de Marseille est à plus de 7 et le match nul, à 5,3. Malgré l’actualité très chargée, de nature à perturber les hommes de Christophe Galtier (révélations sur « l’armée digitale » et velléités de départs de Kylian Mbappé), le club de la capitale garde le cap et la confiance des opérateurs.

Malgré l’actualité du moment, Mbappé ne devrait pas se manquer

Lesquels avancent plusieurs scénarios « probables », à la case du score exact le plus envisagé. Le nul, 1-1 en est un et le seul profitable à l’OM. Il vaut une cote moyenne de 8,8 contre un. Mais le plus sûr est encore que Paris s’impose. Et possiblement avec deux buts d’écarts, puisque le 2-0 ressort en premier, à une cote de 7,5. Qui en ce cas pour marquer ? Kylian Mbappé, bien sûr. C’est un match pour briller et lui le devrait, buteur qu’il est avancé, à 1,8 contre un. Il devance Neymar à 2,05 et Lionel Messi, qui devrait finalement ternir sa place, malgré une gêne au mollet. A Marseille, Alexis Sanchez, à 4,25 et Luis Suarez, à 4,5 concentrent les meilleurs chances de faire trembler les filets adverses.