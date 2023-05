PSG, OL et les 20 clubs de foot les plus chers du monde en 2023

Deux clubs français se glissent au top 20 et même plus largement le top 50 des franchises du football les plus chères en 2023.

Quel est le prix du ticket d’entrée au capital du Paris Saint-Germain, puisque Qatar Sports Investments qui le gouverne cherche de nouveaux investisseurs pour le rejoindre ? Seul le board du club a la réponse précise. Mais d’après l’étude signée de Sportico, le PSG vaut en cette année 2023, l’équivalent de 3,41 milliards de dollars (environ 3 milliards d’euros). Le club de la capitale est le neuvième sur l’échelle de la valorisation des clubs de football.

Le PSG cherche des investisseurs, l’OL a trouvé son repreneur

Il appartient au top 20, comme y est aussi inscrit l’Olympique Lyonnais, pour autre franchise du ballon rond français. Après de longues et parfois compliquées négociations, le club des Gones a changé de propriétaire le 19 décembre dernier ; les groupe Pathé, IDG Capital et Holnest cédant toute ou partie de leurs parts à Eagle Football de l’Américain John Textor, devenu depuis majoritaire à 77,49 % du capital d’OL Groupe. Sportico valorise l’Olympique Lyonnais en 2023, à 825 millions de dollars (748 millions d’euros). Il est le 19e plus cher.

Manchester United est le club de foot le plus cher en 2023

S’appuyant sur l’expertise de financiers et avocats du sport, Sportico a dressé son classement, sur la base première des revenus générés par chaque club (droits TV, sponsoring, billetterie, hospitalités, merchandising…). D’autres facteurs complètent, tels que les transferts les plus marquants, la force de la marque, le marché ou les installations détenues et les performances sportives. La hiérarchie est dominée par les clubs d’Angleterre, en nombre dans le top 20 (ils sont six) et par Manchester United, en tête, estimé 5,95 milliards de dollars (5,4 milliards d’euros) ; c’est peu ou prou ce que réclame la famille Glazer qui le possède, pour s’en séparer.