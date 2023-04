Mamadou Sakho se lance dans l’entreprenariat

Mamadou Sakho anticipe sa prochaine carrière professionnelle.

Une fin de carrière de footballeur, ça se prépare. Et c’est ce qu’est en train de faire le joueur formé au PSG, Mamadou Sakho. À 33 ans, et sous contrat avec son club actuel, le MHSC, jusqu’en 2024, le défenseur central se projette déjà vers l’avenir. Son futur après le ballon rond semble tout tracé et s’inscrit dans l’entreprenariat, puisque Sakho a co-fondé une entreprise.

L’ancien joueur du PSG, désormais au MHSC, est à la tête d’une entreprise

C’est à travers un long message publié sur son compte Linkedin, ce mardi, qu’il a annoncé la nouvelle. Son entreprise, qui se nomme Bloks, a pour but de faire « sauter tous les verrous de budget, de réseau, ou de manque d’éducation financière en permettant à tous d’investir dès un euro dans les murs de commerces de leur quartier et de percevoir des loyers ainsi que des réductions chez les commerçants », comme il l’écrit sur le réseau social des professionnels en ligne.

Bloks souhaite démocratiser l’investissement dans les commerces

L’idée est donc de rendre accessible à tous, les investissements dans l’immobilier de commerces (épiceries, boulangeries, restaurants…), qui est réservé essentiellement à des individus formés et aguerris dans l’investissement. Sur le site internet de la société, il est indiqué que Bloks aidera et conseillera, toutes les personnes désireuses d’investir, et ce à partir d’un euro, chez des commerçants partenaires de l’entreprise co-fondée par Mamadou Sakho.