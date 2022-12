Messi, les premières images de son nouvel hôtel en Andorre

Le dernier hôtel associé à Messi est en Andorre, il ouvrira au mois de février.

Les bonnes nouvelles s’enchainent pour Lionel Messi, aussi bien sur, qu’en dehors du terrain. En marge de son titre de champion du monde avec l’Argentine, sa chaine hôtelière vient de dévoiler les premières images de son hôtel cinq étoiles. L’établissement du nom de Canut est situé en Andorre. Il ouvrira ses portes au mois de février prochain.

Le premier hôtel en Andorre mais le cinquième au portefeuille de l’attaquant du PSG

Souvenez-vous, l’année dernière, le joueur argentin s’offrait un hôtel ; le premier en Andorre. En effet, Messi investit son argent en dehors des terrains. Il est associé au groupe Majestic, dans l’exploitation de plusieurs enseignes sous le nom de MiM. Depuis 2017, la Pulga se construit peu à peu un véritable empire hôtelier. En effet, Canut est le cinquième au portefeuille de la légende du FC Barcelone.

La « Suite Messi » la plus select de l’hôtel

Situé sur l’avenue Carlemany à Escaldes-Engordany dans la ville d’Andorre, cet hôtel cinq étoiles comporte 31 chambres et un restaurant gastronomique, appelé Hincha et dirigé par le chef Nandu Jubany. L’établissement haut de gamme dispose de six types de chambres différentes, un gymnase ainsi que d’un espace exclusif de santé, de beauté et de bien-être. La plus prestigieuse des chambres est la « Suite Messi ». Cette suite de 62 m² possède une baignoire avec vue, un bain à remous et une douche hydromassante.