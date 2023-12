PSG: Mbappé et Messi dans le top 20 des personnalités les plus citées dans les médias en 2023

Kylian Mbappé a beaucoup fait parler la presse française en 2023. Mais moins qu’un an plus tôt.

Kylian Mbappé est l’un des sportifs les plus médiatisés en France. Ses exploits sur le terrain, ses performances avec le PSG et les rumeurs autour de son avenir ne cessent d’occuper l’espace médiatique.vSelon un classement publié par Tagaday et partagé par Ouest France, Kylian Mbappé est la quatrième personnalité la plus citée dans les médias français en 2023. Il est le seul sportif, français ou international, à figurer dans le top 10.

Mbappé au pied du podium des personnalités les plus citées dans les médias français

L’attaquant du PSG est suivi par Lionel Messi (13e) et Didier Deschamps (14e). Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG, fait également une entrée remarquée dans le classement, en 57e position. Si Kylian Mbappé gagne cinq places par rapport à 2022, il enregistre néanmoins une baisse de 20 000 citations. Cette année, le Parisien a été cité 150 000 fois dans les médias français. En 2022, Mbappé avait été au centre de tous les sujets, de sa prolongation de contrat signée en mai au Mondial au Qatar dont il fut l’un des principaux acteurs.

Neuf joueur ou entraîneurs liés au PSG dans le top 200

Le PSG est également un club très médiatisé. Le club parisien est représenté par cinq personnalités dans le top 100 du classement, dont trois joueurs (Mbappé, Messi et Neymar). Le PSG est également le club le plus représenté dans le top 200, avec neuf personnalités (avec Christophe Galtier, Ousmane Dembele, Marco Verratti et Randal Kolo Muani en plus).