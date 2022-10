Maisons, jet privé, le patrimoine de Sergio Ramos dépasse les 100 M€

Sergio Ramos s’est bâti une riche empire, depuis l’entame de sa carrière de footballeur professionnel.

Elle a bien parfois quelques ratés physiques, comme lorsqu’il a rejoint libre le PSG depuis le Real Madrid. Mais la « petite entreprise » de Sergio Ramos ne semble pas connaître de crise. Soutenue par sa compagne, la journaliste et animatrice Pilar Rubio, elle aussi une personnalité médiatique et bankable, le défenseur international espagnol s’est constitué, au cours de sa longue et riche carrière, un patrimoine exceptionnel.

Quitter le cocon madrilène pour rejoindre le PSG

Il dépasse les 100 millions d’euros, d’après ce que rapportent de nombreux titres de presse, de l’autre côté des Pyrénées et le groupe ABC, en premier. Qui évoque les propriétés du couple : maisons, appartements, corps de ferme, voitures de luxe ou jet privé. Dernièrement, Sergio Ramos a vendu, pour 5 millions d’euros, l’une des propriétés qu’il avait en Andalousie, dans la région proche de Séville. Il en possède une autre dans le même coin, qui porte d’ailleurs ses initiales et numéro de maillot : La Alegría SR4. C’est un immense ranch sur 44 hectares, où le défenseur peut assouvir sa passion pour les chevaux, via son écurie, Yeguada SR4.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yeguada SR4 (@yeguadasr4oficial)

Une ferme à Séville et une résidence principale à Madrid

A Madrid, dans le quartier huppé de La Moraleja, le couple a construit depuis 2017 une grande maison sur une parcelle de 12 000 mètres carrés, où se dresse la demeure, d’une superficie de 1 500 m2. Immense, elle l’est, à l’instar de ce seul chiffre équivoque : 20, comme le nombre de salles de bain qu’elle abriterait. Depuis que Sergio Ramos joue à Paris, le couple a pris ses quartiers du côté de Neuilly. Ils ne seraient que locataires, mais les images qu’ils partagent l’un et l’autre régulièrement à leurs suiveurs sur les réseaux sociaux, montrent un lieu cosy et une salle de sport imposante, qu’ils fréquentent l’un comme l’autre, régulièrement.

Jet privé, voitures de luxe et oeuvres d’art pour le couple Ramos/Rubio

Autrement que des résidences immobilières, Sergio Ramos et Pilar Rubio ont un jet privé estimé à 2 millions d’euros. C’est pratique pour qui vit entre deux pays, tantôt à Paris, tantôt à Madrid. Et pour en assumer le coût (achat et entretien de l’appareil), ils le proposent à la location. Il y a en plus les voitures : Porsche, Audi, un Cadillac Escalada ou sa Fiat 500 originale, de couleur bordeaux, pour quelques-unes d’entre elles. Et l’art enfin, car le couple en est féru et il possèderait de nombreuses oeuvres, surtout contemporaines.