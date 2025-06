PSG. Les salaires des joueurs des Sounders de Seattle

Entre les joueurs du PSG et ceux des Sounders de Seattle, le différentiel est énorme sur la fiche de paie.

Derniers adversaires du Paris Saint-Germain dans son groupe B à la Coupe du monde des clubs, les Sounders de Seattle sont aussi les plus modestes. Financièrement ils n’ont pas les moyens des Brésiliens de Botafogo, encore moins ceux de l’Atlético Madrid et moins encore, du champion de France.

Un seul joueur gagne plus sur un an que Dembélé à chaque mois

L’atteste la grille des salaires des joueurs de l’équipe, pour la saison en cours, que nous avons compilé ci-dessous. Et ce, alors que les Sounders ont perdu en avril l’attaquant Raúl Ruidíaz, jusqu’alors le joueur mieux payée de l’effectif, à près de 2,36 millions d’euros par an, au cours monétaire du moment entre dollars et euros. Depuis son départ, le milieu offensif slovaque, Albert Rusnák, domine le vestiaire à presque 2 millions d’euros.

Particularité de la formation de Seattle, Rusnák mis à part, tous ses partenaires gagnent sinon moins en une saison complète que le seul Ousmane Dembélé, chaque mois qu’il passe sous le maillot du Paris Saint-Germain. Voilà un indicateur qui en dit long du différentiel des deux équipes, que la franchise de MLS se chargera de gommer sportivement sur le terrain, ce lundi 23 juin.

Les salaires des joueurs des Sounders de Seattle

Albert Rusnák = 1,92 M€

Jordan Morris = 1,47 M€

Cristian Roldán = 1,33 M€

João Paulo Mior = 1,28 M€

Pedro de la Vega = 1,01 M€

Yeimar Gómez Andrade = 0,72 M€

Stefan Frei = 0,52 M€

Nouhou Tolo = 0,49 M€

Álex Roldán = 0,40 M€

Danny Musovski = 0,34 M€

Danny Leyva = 0,22 M€

Andrew Thomas = 0,13 M€

Reed Baker-Whiting = 0,10 M€

Jackson Ragen = 0,09 M€

Jon Bell = 0,09 M€

Obed Vargas = 0,09 M€

Cody Baker = 0,08 M€

Jacob Castro = 0,08 M€

Georgi Minoungou = 0,08 M€

Paul Rothrock = 0,08 M€

Stuart Hawkins = 0,07 M€