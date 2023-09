PSG: Les joueurs du PSG en fin de contrat cette saison 2023-24

Déjà qu’en temps normal il ne manque pas de courtisans, alors dans sa situation contractuelle, Kylian Mbappa va devenir en janvier, l’homme le plus convoité du football international.

Deux Mbappé pour le « prix » d’un. Certes, la valorisation est bien différente entre le plus jeune Ethan et l’aîné Kylian, mais les deux ont en commun d’être en fin de contrat avec le PSG au 30 juin 2024 prochain. Et c’est un vrai souci pour la direction du club. Ça l’a été tout l’été, quand il a fut confirmé que le champion du monde français ne lèverait pas l’option sur son contrat, pour prolonger un an de plus. Ça le redeviendra au commencement de l’année civile à venir, car au premier jour de 2024, Kylian Mbappé (et son plus jeune frère également), sera libre de négocier ailleurs son futur.

Les frères Mbappé dans une même situation contractuelle avec le PSG

Pour un footballeur aussi précieux sportivement et cher sur le marché des transferts que lui, c’est évidemment un problème. Présentement, Kylian Mbappé est valorisé à plus ou moins 200 millions d’euros, comme autant environ que Paris en a payé pour le recruter en 2017. Mais des joueurs de sa trempe n’ont pas vraiment de prix sur un marché qui peut s’affoler sur des profils aussi premium. La doublette Mbappé est évidemment sujette à débats, mais elle n’est pas la seule dans cette situation de fin de contrat en 2024.

Après toute une vie parisienne Kimpembé aura-t-il la tentation de l’ailleurs ?

Presnel Kimpembe l’est également et l’on parle ici d’un enfant du club, qui n’a rien connu d’autre que le PSG. S’il est aujourd’hui blessé (il devrait revenir dans le courant de l’automne), l’incertitude qui entoure la suite de sa carrière est là encore grande. Du fait de sa convalescence le club et le joueur temporisent sur une éventuelle prolongation. Mais à 28 ans, à l’âge de la maturité sportive pour un athlète, la tentation de l’ailleurs pourrait guetter le défenseur central, international français.

Kurzawa bientôt libéré de son gros contrat, Rico pourrait lui être prolongé

D’extension de bail il ne sera en revanche pas question, ni pour le gardien Keylor Navas, car désireux d’obtenir du temps de jeu alors que la route au poste lui est barrée par Gianluigi Donnarumma, ni pour Layvin Kurzawa que le PSG souhaite libérer déjà depuis longtemps de son avantageux contrat à un demi-million d’euros mensuels. Restent enfin les deux gardiens, Alexandre Letellier et Segio Ricco. Le premier, prolongé de deux ans en 2022 pourrait être libéré, quand le second, victime d’un grave accident à la suite d’une chute à cheval, se remet progressivement avec l’espoir de revenir au plus haut niveau. Touché par cette histoire, le board du PSG envisagerait de le prolonger pour lui offrir le temps de renouer avec les sommets.