PSG: Les chiffres d’audiences du PSG sur le territoire japonais

Le PSG va repartir en tournée au Japon où sa popularité est croissante.

Après une première tournée réussie en terme d’image, de valorisation et de visibilité pour le club, le PSG annonce ce vendredi son retour au Japon, dans le cadre d’une tournée estivale. L’été dernier, la visite du Paris Saint-Germain a eu un fort impact local, renforçant sa popularité auprès des fans japonais. Plus de 65 000 supporters ont assisté à un match de football au Stade national de Tokyo, établissant ainsi un nouveau record d’affluence pour le stade. Au total, plus de 150 000 spectateurs ont été présents lors des trois matchs, tandis que plus de 31 000 fans ont assisté aux séances d’entraînement publiques.

Affluences dans les stades et fréquentation des réseaux sociaux records pour le PSG au Japon

En plus de ces chiffres élevés, le PSG a également connu une augmentation significative de sa base de fans sur les réseaux sociaux japonais. Sur le réseau social LINE, le nombre de fans a augmenté de plus de 16%, avec l’ajout de 70 000 nouveaux adeptes. Le compte Twitter japonais du club a également connu une croissance fulgurante, avec une augmentation de 128% du nombre de followers. « Le Paris Saint-Germain a créé des liens très forts avec les supporters japonais et nous sommes déterminés à continuer à développer notre relation avec cette base de fans grandissante en leur offrant des expériences uniques au plus près de nos équipes, explique par communiqué, Sébastien Wasels, directeur général du Paris Saint-Germain Asie-Pacifique. Le Japon est un marché stratégique pour le Paris Saint-Germain et ce tournoi permettra au Club de renforcer sa présence locale en ouvrant de nouvelles opportunités à travers nos magasins phares et nos académies de football. »

Le Paris Saint-Germain est devenu une marque lifestyle au pays du soleil levant

Le Paris Saint-Germain est devenu une marque lifestyle de premier plan au Japon. Le club a ouvert deux stores officiels dans le pays, l’un à Tokyo et l’autre à Nagoya. C’est unique dans le contingent des équipes du football européen. En dehors du terrain, le PSG propose des collections exclusives lifestyle spécialement conçues pour les fans japonais, en collaboration avec des designers locaux renommés tels que Verdy, Nigo et Makoto Yamaki. Les collections spéciales lancées lors de la tournée de l’année dernière ont connu un succès retentissant, se vendant entièrement avant le départ du club du pays.