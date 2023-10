PSG : Le sponsor majeur du PSG bientôt sur le maillot de l’Inter Milan ?

La compagnie Qatar Airways bientôt sur le maillot de l’Inter Milan ?

L’Inter Milan se prépare à une nouvelle collaboration majeure. Après le renouvellement de son partenariat historique avec l’équipementier Nike, la désignation de Paramount+ en tant que sponsor principal, et la conclusion d’accords avec eBay et U-Power, un accord avec Qatar Airways pourrait bientôt être annoncé selon la Gazetta dello Sport. Cette compagnie aérienne, partenaire mondial de la Formule 1 et sponsor maillot du Paris Saint-Germain, deviendrait le transporteur officiel des Nerazzurri, venant ainsi enrichir l’éventail de sponsors déjà prestigieux de l’Inter Milan.

Parès le maillot du PSG celui de l’Inter Milan ?

Si aucun accord d’extension de contrat n’est trouvé avec Paramount+ (actuellement à l’avant des maillots neazzurri) pour la prochaine saison, la compagnie aérienne basée à Doha pourrait potentiellement devenir le sponsor principal de l’Inter Milan. Dans ce scénario, le nom de Qatar Airways trônerait en visibilité premium sur les maillots de joueurs emblématiques tels que Lautaro Martinez et ses coéquipiers.

Qatar Airways, une marque impliquée dans le sponsoring sportif

La compagnie aérienne est largement impliquée dans le monde du sponsoring sportif. Outre les collaborations énoncées plus haut, elle est aussi associée (et la liste n’est pas exhaustive), aux Nets de Brooklyn en NBA, à la Concacaf, à l’Ironman, à l’univers du squash ou du hippisme.