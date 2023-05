Le prix dingue que coûteraient les tatouages de Messi

Lionel Messi n’a pas que des pieds en or, les tatouages sur son bras droit valent aussi une fortune.

Comme de nombreux footballeurs, Lionel Messi apprécie les tatouages. Au fil de sa carrière, le numéro 30 du PSG a multiplié les marquages d’encres sur sa peau. Les plus visibles étant ceux présents sur son bras droit. Ils sont aussi peut être les plus coûteux. En effet, d’après les informations de Diario Gol, le champion du monde argentin aurait dépensé 30 000 dollars pour ce seul espace de l’épaule jusqu’au poignet.

Les amateurs de football savent que le pied gauche de Lionel Messi vaut de l’or, son bras droit, ou du moins les tatouages qui sont dessus également. Et pour cause, il s’est fait tatouer pêle-mêle : une fleur de lotus, une rosaire de la forme de Rosario, une horloge, une carte de l’Amérique du sud et de l’Europe, l’œil de sa femme, une rose rouge bourgeonnante, des fleurs oranges, une couronne, une représentation du Christ dans une couronne d’épines, et un vitrail d’une cathédrale. Au total, ces dix tatouages lui auraient coûté 30 000 dollars, soit 27 338 euros, selon le taux de conversion actuel.

Lionel Messi s’est fait tatouer le logo du Barça

Le dernier de la longue liste au-dessus est un clin d’œil à la Sagrada Familia, comme l’a expliqué Roberto Lopez, le tatoueur de Lionel Messi, lors d’un entretien accordé à la RAC1, dont les propos ont été rapportés par Mundo Deportivo. « Au niveau du coude, il a des ornements d’un vitrail de la Sagrada Familia. C’était l’une de ses demandes, parce que Barcelone, c’est sa vie. Ce tatouage le démontre. » Toujours selon lui, le septuple Ballon d’Or aurait eu une exigence : « Il voulait que ça brille. » De quoi sans doute expliquer le prix que le numéro 10 argentin aurait dépensé. Féru de tatouages, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions a d’ailleurs récemment immortalisé le logo du FC Barcelone sur sa perau. Certains y verront un signe sur sa future destination, alors que la légende du Barça ne devrait pas prolonger l’aventure avec le PSG et qu’il est annoncé avec insistance à Al Hilal, en Arabie Saoudite.