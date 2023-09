PSG: Le BVB débarque dans un impressionnant Airbus aux couleurs du club

En voyage, les joueurs du Borussia Dortmund ne passent pas inaperçus. @Eurowings

L’avantage d’avoir une compagnie aérienne en sponsor me direz-vous ? Pas forcément, car le PSG aussi a la sienne, Qatar Airways, et dans un registre d’engagement plus premium avec présence du logo de la marque à l’avant sur le maillot des joueurs. Mais les hommes de Luis Enrique n’ont pas d’avion aussi « stylé » que celui qui accompagne les joueurs du Borussia Dortmund, qu’ils affrontent ce mardi en Ligue des champions.

Un Airbus A320 à leur couleurs pour les joueurs du BVB

Le club de Gelsenkirchen en Allemagne, a Eurowings pour partenaire commercial, c’est la compagnie low cost de la nationale, Lufthansa. Pour célébrer le partenariat initié au commencement de la saison 2016-17, elle met à la disposition du collectif jaune et noir l’un de ses appareils Airbus peint aux couleurs du club. Pour le collectif, mais aussi ses fans qui voyagent au plus près de leur club sur toutes les pelouses d’Europe.

Le PSG a Qatar Airways pour sponsor mais pas son avion signature

Eurowings les transportent et ne les oublie pas en dédicace sur la carlingue de l’avion ainsi baptisé « FanAirbus », après s’être précédemment appelé « MannschaftAirbus ». L’Airbus modèle A 320 porte des dessins des joueurs célébrants leur succès et le logo de l’équipe du Borussia Dortmund plaqué sur la queue et le bout de chacune des deux ailes. A l’arrivée sur le tarmac, ça en jette, même s’il en faudra certainement plus pour impressionner les joueurs adverses du Paris Saint-Germain.