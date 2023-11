PSG le 3e, les 10 clubs qui génèrent le plus de revenus des réseaux sociaux

Sa notoriété sur les réseaux sociaux rapporte au Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain est troisième du classement des clubs générant le plus de revenus des réseaux sociaux, selon une étude réalisée par la société OLBG. Le club français, qui compte 66,49 millions de followers sur Instagram, génèrerait une équivalence d’environ 617 547 euros de revenus par an grâce à cette plateforme.

Une équivalence annuelle de plus de 600 000 € pour le PSG

Le PSG est devancé par le Real Madrid, premier avec 145 millions de followers et 1,35 million d’euros de revenus annuels, et le FC Barcelone, deuxième avec 122 millions de followers et 1,14 million d’euros de revenus annuels. Derrière le PSG, pointe Manchester United (581 573 euros), Manchester City (441 368 euros), Liverpool (397 093 euros), Chelsea (379 106 euros), le Bayern Munich (373 111 euros), les Golden State Warriors (362 362 euros) et les Los Angeles Lakers (354 768 euros).

Cette étude montre l’importance croissante des réseaux sociaux pour les clubs sportifs. Ces plateformes permettent aux clubs de toucher un public plus large et de générer des revenus supplémentaires.

les 10 clubs qui génèrent le plus de revenus des réseaux sociaux

10. Los Angeles Lakers (23,10 M de followers ; 214 919 € de revenus)

9. Golden State Warriors (31,3 M ; 291 017 €)

8. Bayern Munich (4 M ; 373 111 €)

7. Chelsea (40,8 M ; 379 106 €)

6. Liverpool (42,7 M ; 397 093 €)

5. Manchester City (48 M ; 441 368 €)

4. Manchester United (62,70 ; 581 573 €)

3. PSG (66,49 M ; 617 547 €)

2. FC Barcelone (122 M ; 1 139 164 €)

1. Real Madrid (14 5M ; 1 355 928 €)