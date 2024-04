La liste des 12 qualifiés européens pour le Mondial des clubs 2025

La Coupe du monde des clubs étend son format à compter de la saison prochaine.

Depuis la fin des quarts de finale de la Ligue des champions, la liste des douze élus est connue. Il n’y aura qu’un seul club français sur les deux maximum possible par pays engagés pour la Coupe du monde des clubs qui se déroulera l’an prochain, au Etats-Unis. La FIFA qui l’organise a revu son format en le portant à 32 équipes.

Le PSG parmi les douze qualifiés européens

Dont douze seront donc issues de l’Europe. Parmi lesquelles le PSG pour représentant national. Il fera face au Real Madrid et Atlético Madrid pour l’Espagne, Manchester City et Chelsea pour l’Angleterre, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund pour l’Allemagne, l’Inter Milan et la Juventus Turin pour l’Italie, le Benfica et Porto pour le Portugal et le RB Salzbourg pour l’Autriche.

Un Mondial 2025 des clubs sur un mois entre la mi-juin et la mi-juillet

Le mode de qualification s’est fait via les performances en Ligue des champions pour les vainqueurs des éditions 2021, 2022, 2023, mais aussi 2024, même s’il n’est pas encore acté pour ce dernier (les quatre demi-finalistes sont qualifiés) et par la résultante du classement au coefficient couplé aux résultats des quatre dernières saisons. La Coupe du monde des clubs 2025 se disputera sur un mois, du 15 juin au 13 juillet.